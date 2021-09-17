Такой суточный показатель заболеваемости – один из крупнейших с середины мая 2021 года. Так, 15 мая зафиксировали 6 796 инфицированных, а после этого пошел спад.

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Число заболевших вновь возросло

Среди инфицированных 677 детей и 105 медработников. В больницы госпитализировали 1 568 пациентов с симптомами коронавирус.

От осложнений болезни, к сожалению, скончались 99 человек. В то же время 1 914 человек выздоровели.

Лаборатории провели более 75 тысяч тестов на выявление коронавируса, в частности:

методом ПЦР – 35 171 человек,

методом ИФА – 8 230 человек,

экспресс-тестами – 31 879 человек.

Всего провели 12 412 498 ПЦР тестирований за все время.

Общая статистика

С начала пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 2 338 164 случаях заболевания коронавирусом.



По состоянию на 16 сентября выздоровели 2 228 543 человек. Впрочем, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 54 750 больных.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 426 случаев;

Винницкая область – 155 случаев;

Волынская область – 169 случаев;

Днепропетровская область – 426 случаев;

Донецкая область – 364 случая;

Житомирская область – 196 случаев;

Закарпатская область – 46 случаев;

Запорожская область – 238 случаев;

Ивано – Франковская область – 156 случаев;

Киевская область – 257 случаев;

Кировоградская область – 25 случаев;

Луганская область – 273 случая;

Львовская область – 644 случая;

Николаевская область – 150 случаев;

Одесская область – 530 случаев;

Полтавская область – 133 случая;

Ровенская область – 207 случаев;

Сумская область – 147 случаев;

Тернопольская область – 247 случаев;

Харьковская область – 649 случаев;

Херсонская область – 200 случаев;

Хмельницкая область – 307 случаев;

Черкасская область – 209 случаев;

Черновицкая область – 345 случаев;

Черниговская область – 125 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

Динамика вакцинаций

Со вчерашнего дня 122 906 человек вакцинировали против коронавируса. Одну дозу получили 72 201 человек, полностью иммунизированные, то есть получили две прививки – 50 705 человек.

В течение суток работали:

833 мобильные бригады;

2 884 пункта прививки;

316 центров вакцинации.

Всего с начала вакцинальной кампании прививали 6 169 886 человек, из них:

получили одну дозу – 6 169 884 человека;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 059 771 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего провели 11 229 655 прививок.