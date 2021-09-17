Количество заболевших растет: более 6,6 тысяч новых случаев COVID-19 в Украине
Источник:МОЗ
По состоянию на 17 сентября в Украине выросла заболеваемость коронавирусом – 6 624 новых случая. По сравнению с предыдущими сутками, количество заболевших увеличилось на 880 человек.
Такой суточный показатель заболеваемости – один из крупнейших с середины мая 2021 года. Так, 15 мая зафиксировали 6 796 инфицированных, а после этого пошел спад.
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Число заболевших вновь возросло
Среди инфицированных 677 детей и 105 медработников. В больницы госпитализировали 1 568 пациентов с симптомами коронавирус.
От осложнений болезни, к сожалению, скончались 99 человек. В то же время 1 914 человек выздоровели.
Лаборатории провели более 75 тысяч тестов на выявление коронавируса, в частности:
- методом ПЦР – 35 171 человек,
- методом ИФА – 8 230 человек,
- экспресс-тестами – 31 879 человек.
Всего провели 12 412 498 ПЦР тестирований за все время.Общая статистика
С начала пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 2 338 164 случаях заболевания коронавирусом.
По состоянию на 16 сентября выздоровели 2 228 543 человек. Впрочем, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 54 750 больных.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 426 случаев;
- Винницкая область – 155 случаев;
- Волынская область – 169 случаев;
- Днепропетровская область – 426 случаев;
- Донецкая область – 364 случая;
- Житомирская область – 196 случаев;
- Закарпатская область – 46 случаев;
- Запорожская область – 238 случаев;
- Ивано – Франковская область – 156 случаев;
- Киевская область – 257 случаев;
- Кировоградская область – 25 случаев;
- Луганская область – 273 случая;
- Львовская область – 644 случая;
- Николаевская область – 150 случаев;
- Одесская область – 530 случаев;
- Полтавская область – 133 случая;
- Ровенская область – 207 случаев;
- Сумская область – 147 случаев;
- Тернопольская область – 247 случаев;
- Харьковская область – 649 случаев;
- Херсонская область – 200 случаев;
- Хмельницкая область – 307 случаев;
- Черкасская область – 209 случаев;
- Черновицкая область – 345 случаев;
- Черниговская область – 125 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Динамика вакцинаций
Со вчерашнего дня 122 906 человек вакцинировали против коронавируса. Одну дозу получили 72 201 человек, полностью иммунизированные, то есть получили две прививки – 50 705 человек.
В течение суток работали:
- 833 мобильные бригады;
- 2 884 пункта прививки;
- 316 центров вакцинации.
Всего с начала вакцинальной кампании прививали 6 169 886 человек, из них:
- получили одну дозу – 6 169 884 человека;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 059 771 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего провели 11 229 655 прививок.