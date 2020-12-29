За сутки, 28 декабря, в рядах Вооруженных сил Украины обнаружили 91 новый случай заражения коронавирусом. Сейчас COVID-19 болеют 2 036 военных и работников ВСУ.

Что известно о COVID-19 в ВСУ

С начала пандемии коронавируса в ВСУ выздоровели 11 678 человек. Умерли – 37 инфицированных. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

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Детали

По состоянию на 28 декабря болеют 2 036 инфицированных. На изоляции, в том числе и самоизоляции, находятся 217 военных и работников ВСУ.

В ближайшие 3 суток изоляция закончится у 110 человек.

В медицинские учреждения госпитализировали 14 военных и работников ВСУ.

На лечении дома находятся 77 инфицированных.

Командование медицинских сил ВСУ отметило, что состояние всех зараженных является удовлетворительным. Военные и работники ВСУ получают надлежащее лечение.

Обратите внимание! За сутки 27 декабря в рядах ВСУ зафиксировали значительное уменьшение количества новых зараженных – обнаружили только 32 новых инфицированных.