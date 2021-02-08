В Украине по состоянию на февраль 2021 года коронавирусом переболели уже более 1 миллиона 200 тысяч граждан. Однако такое количество еще недостаточно для того, чтобы в стране сформировался коллективный иммунитет.

Об этом рассказал старший исследователь, руководитель ключевых проектов Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. Он заявил, что влияние коллективного иммунитета слишком низкое, чтобы считаться решающим фактором влияния на коронавирус.

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Есть ли в Украине иммунитет

Как отметил Ганиченко, коллективный иммунитет формируется постепенно. На это влияет непосредственно каждый человек, уже переболевший коронавирусом.

С каждым добавленным к общему числу переболевших новому случаю заражения, коллективный иммунитет увеличивается,

– подчеркнул он.

Процент украинцев, которые уже выздоровели от COVID-19, является недостаточно значительным, чтобы выработался полноценный коллективный иммунитет. По словам Ганиченко, такое количество переболевших не может быть ключевым фактором снижения уровня заболеваемости.

Сезонность вируса

Также на уменьшение количества зараженных повлиять могут не только коллективный иммунитет и вакцинация населения, но и сезонность коронавирусной болезни COVID-19.

Справка. Сезонность болезни – период в году, когда происходит естественное сдерживание вируса и он распространяется меньше.

Ганиченко отметил, что летом 2020 года исследователи зафиксировали уменьшение количества инфицированных из-за сезонности вируса. Она составляла 20–40%.

В частности, на сезонность влияют следующие факторы:

температура воздуха; как люди проводят время; сколько контактируют между собой.



Этапы вакцинации / источник: Минздрав / Инфографика 24 канала