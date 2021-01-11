Коллективной иммунизации в 2021 году еще не будет, – в ВОЗ объяснили, в чем проблема
Скорее всего, мир не достигнет коллективной иммунизации от COVID-19 уже в 2021 году. Дело в том, что жители некоторых стран все равно будут еще незащищенными, ведь не смогут вакцинироваться.
Такое мнение высказала главная научная сотрудница Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. Во время брифинга она заверила, что людям не стоит расслабляться и забывать о противоэпидемических мерах.
Интересно ВОЗ считают, что коронавирус мог зародиться и в других странах
"Мы не сможем достичь коллективной иммунизации в 2021 году. В некоторых странах будут оставаться незащищенные люди. Меры должны соблюдаться в то время, пока вакцинацию проводят наиболее уязвимым людям, а мы начинаем включать другие слои населения", – сказала Сваминатан.
Она добавила, что противоэпидемических мер людям придется придерживаться как минимум еще до конца 2021 года.
Этапы вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала
Как ВОЗ борется с пандемией: последние новости
- В Китай 14 января приедет делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом стало известно лишь за несколько дней до поездки – 11 января.
- Эксперты будут искать источник коронавирусной инфекции.
- Их главная цель – выяснить, циркулировал ли вирус раньше, чем об этом стало известно.
- Также специалисты организации высказывали мнение, что коронавирусная инфекция могла зародиться и в других странах.
Поделиться новостью
-
Коллективной иммунизации в 2021 году еще не будет, – в ВОЗ объяснили, в чем проблема11 января , 23:00
-
Вакцинация против коронавируса в мире: какие страны лидируют по количеству прививок10 января , 15:07
-
В Украине обновили протокол лечения коронавируса: убрали препараты, о которых просили в ВОЗ5 января , 19:46