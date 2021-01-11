Скорее всего, мир не достигнет коллективной иммунизации от COVID-19 уже в 2021 году. Дело в том, что жители некоторых стран все равно будут еще незащищенными, ведь не смогут вакцинироваться.

Такое мнение высказала главная научная сотрудница Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. Во время брифинга она заверила, что людям не стоит расслабляться и забывать о противоэпидемических мерах.

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"Мы не сможем достичь коллективной иммунизации в 2021 году. В некоторых странах будут оставаться незащищенные люди. Меры должны соблюдаться в то время, пока вакцинацию проводят наиболее уязвимым людям, а мы начинаем включать другие слои населения", – сказала Сваминатан.

Она добавила, что противоэпидемических мер людям придется придерживаться как минимум еще до конца 2021 года.

К теме. Недавно в ВОЗ били тревогу, ведь большую часть вакцин от коронавируса закупили богатые страны. В то же время жители бедных стран могут остаться без иммунизации в ближайшее время.



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