По словам Виктора Ляшко, до конца июня в Украине должно быть 3,7 миллиона доз вакцин. Это препараты – CoronaVac, которого уже прибыло почти 2 миллиона, еще 500 тысяч Pfizer и 700 тысяч AstraZeneca.

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Однако из-за масштабной вспышки коронавируса в Индии, оттуда прекратили поставки вакцины CoviShield. Украина заключила договор на 1,5 миллионов доз, а получила пока меньше половины.

О работе Степанова

Как рассказала член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина, Степанов, когда возглавлял Минздрав, блокировал переговоры с производителями вакцины.

У него даже были на столе письма от фармацевтических компаний о том, что они могли бы поставить в Украину вакцины, но почему-то это дело не двигалось,

– заявила она.

По ее мнению, это вполне реалистично – вакцинировать 5 миллионов украинцев до конца лета, если начать активно вести переговоры и общаться с производителями, чтобы добавить необходимое количество вакцин.

Справка. Ранее должность министра здравоохранения занимал Максим Степанов. Однако на его место 20 мая переизбрали Виктора Ляшко, который ранее работал главным санврачом.

Где Украине взять необходимые дозы вакцины

В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий пояснил, что в Индии уже есть положительная динамика спада вспышки коронавируса. Поэтому в правительстве надеются, что в ближайшее время страна возобновит поставки лекарств.

Также Украина рассчитывает получить помощь с вакцинами от Европейского Союза и США. Страны Запада "раздают" запасы препаратов более бедным странам.

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Кто ответственен за вакцинацию на самом деле

Вирусолог Владимир Петров отмечает, что нельзя возлагать всю ответственность за наличие или отсутствие вакцин в стране лишь на министра здравоохранения. Такие вопросы должны решаться на уровне премьер-министра и президента.

Он подчеркнул, что в Израиле, где темпы вакцинации были самыми быстрыми, о закупке вакцин договаривался именно премьер-министр. Также в некоторых странах-членах ЕС такой вопрос решают премьеры.

Вакцинация в Украине: смотрите сюжет 24 канала

Темпы вакцинации в Украине

Однако наличие вакцины – не единственная проблема, которую должен решить Ляшко. Многие вопросы вызывают также темпы вакцинации. С ее началом в Украине привито более миллиона человек.

Например, в Венгрии хотя бы 1 прививку уже получили 53.6% населения. В то же время эта цифра в Украине составляет лишь 2.4%. Чтобы ускорить вакцинацию, в украинских крупных городах открывают Центры массовой вакцинации.

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Эксперты утверждают, что при оптимистическом сценарии есть шанс, что к концу 2021 года в Украине появится коллективный иммунитет. Для этого требуется 42 миллиона доз вакцин и упрощение бюрократических процедур.