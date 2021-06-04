Коллективный иммунитет в 2021 году: успеют ли до конца лета вакцинировать 5 миллионов украинцев

Новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко поставил амбициозную цель вакцинировать 5 миллионов украинцев до конца лета. Однако для этого понадобится 10 миллионов доз вакцин.

По словам Виктора Ляшко, до конца июня в Украине должно быть 3,7 миллиона доз вакцин. Это препараты – CoronaVac, которого уже прибыло почти 2 миллиона, еще 500 тысяч Pfizer и 700 тысяч AstraZeneca.

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Однако из-за масштабной вспышки коронавируса в Индии, оттуда прекратили поставки вакцины CoviShield. Украина заключила договор на 1,5 миллионов доз, а получила пока меньше половины.

О работе Степанова

Как рассказала член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина, Степанов, когда возглавлял Минздрав, блокировал переговоры с производителями вакцины.

У него даже были на столе письма от фармацевтических компаний о том, что они могли бы поставить в Украину вакцины, но почему-то это дело не двигалось,

– заявила она.

По ее мнению, это вполне реалистично – вакцинировать 5 миллионов украинцев до конца лета, если начать активно вести переговоры и общаться с производителями, чтобы добавить необходимое количество вакцин.

Где Украине взять необходимые дозы вакцины

. Ранее должность министра здравоохранения занимал Максим Степанов. Однако на его место 20 мая переизбрали Виктора Ляшко , который ранее работал главным санврачом.

В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий пояснил, что в Индии уже есть положительная динамика спада вспышки коронавируса. Поэтому в правительстве надеются, что в ближайшее время страна возобновит поставки лекарств.

Также Украина рассчитывает получить помощь с вакцинами от Европейского Союза и США. Страны Запада "раздают" запасы препаратов более бедным странам.

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Кто ответственен за вакцинацию на самом деле

Вирусолог Владимир Петров отмечает, что нельзя возлагать всю ответственность за наличие или отсутствие вакцин в стране лишь на министра здравоохранения. Такие вопросы должны решаться на уровне премьер-министра и президента.

Он подчеркнул, что в Израиле, где темпы вакцинации были самыми быстрыми, о закупке вакцин договаривался именно премьер-министр. Также в некоторых странах-членах ЕС такой вопрос решают премьеры.

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Темпы вакцинации в Украине

Однако наличие вакцины – не единственная проблема, которую должен решить Ляшко. Многие вопросы вызывают также темпы вакцинации. С ее началом в Украине привито более миллиона человек.

Например, в Венгрии хотя бы 1 прививку уже получили 53.6% населения. В то же время эта цифра в Украине составляет лишь 2.4%. Чтобы ускорить вакцинацию, в украинских крупных городах открывают Центры массовой вакцинации.

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Эксперты утверждают, что при оптимистическом сценарии есть шанс, что к концу 2021 года в Украине появится коллективный иммунитет. Для этого требуется 42 миллиона доз вакцин и упрощение бюрократических процедур.