Цель вакцинации
Об этом рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он напомнил, что ранее организация говорила о достижении коллективного иммунитета при вакцинации не менее 70% населения Земли.
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Впрочем, Дельта-штамм коронавируса "изменил правила игры". Поэтому на этом этапе всемирной вакцинации от COVID-19 данный процесс призван защитить людей от тяжелых форм заболевания. А формирование коллективного иммунитета уже не является приоритетной целью.
До него не было более заразных вариантов. Я считаю, что это подводит нас к тому моменту, когда основной целью вакцинации является, прежде всего, предотвращение тяжелых форм болезни и смертности,
– отметил Клюге.
По мнению эпидемиологов, сейчас кажется "иллюзорным достижение коллективного иммунитета только с помощью вакцин, но они остаются решающими для сдерживания пандемии".
Вместе с тем, отметили, что очень высокий уровень вакцинации также остается важным. Все, "чтобы уменьшить давление на системы здравоохранения, которым отчаянно нужно лечить другие заболевания, кроме COVID-19".
Также предположили, что вероятнее всего болезнь останется эндемичной, и от нее не удастся избавиться полностью.
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Источник: Университет Хопкинса
- По состоянию на 10 сентября в мире официально сообщили о более 223 миллионах случаев инфицирования SARS-CoV-2, почти 4,6 миллиона больных коронавирусом, к сожалению, умерли.
- Больше всего инфицированных обнаружили в США – более 40 миллионов с начала пандемии. Всего COVID-19 унес жизни более 654 тысяч американцев.
- Следующими идут – Индия, Великобритания, Иран, Бразилия.