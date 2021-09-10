Цель вакцинации

Об этом рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он напомнил, что ранее организация говорила о достижении коллективного иммунитета при вакцинации не менее 70% населения Земли.

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Впрочем, Дельта-штамм коронавируса "изменил правила игры". Поэтому на этом этапе всемирной вакцинации от COVID-19 данный процесс призван защитить людей от тяжелых форм заболевания. А формирование коллективного иммунитета уже не является приоритетной целью.

До него не было более заразных вариантов. Я считаю, что это подводит нас к тому моменту, когда основной целью вакцинации является, прежде всего, предотвращение тяжелых форм болезни и смертности,

– отметил Клюге.

По мнению эпидемиологов, сейчас кажется "иллюзорным достижение коллективного иммунитета только с помощью вакцин, но они остаются решающими для сдерживания пандемии".

Вместе с тем, отметили, что очень высокий уровень вакцинации также остается важным. Все, "чтобы уменьшить давление на системы здравоохранения, которым отчаянно нужно лечить другие заболевания, кроме COVID-19".

Также предположили, что вероятнее всего болезнь останется эндемичной, и от нее не удастся избавиться полностью.

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Источник: Университет Хопкинса