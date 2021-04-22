Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал условия вакцинации работников компаний. Коллективы, где есть более 50 желающих вакцинироваться, могут оставить заявку на выезд мобильной бригады по вакцинации против COVID-19.

Компании могут записаться в очередь на вакцинацию

Виктор Ляшко отметил, что оставить заявку можно по телефону 0800 60 20 19. Компании должны заранее самостоятельно организовать подготовку и процесс вакцинации.

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Организованные коллективы, имеющие в своем штате более 50 человек, желающих вакцинироваться, могут записать их в очередь на прививку против COVID-19,

– говорится в сообщении.

Что нужно для записи

Для проведения прививки руководству коллектива нужно заранее составить поименные списки желающих вакцинироваться работников. Таких людей должно быть не менее 50.

Однако нужно учесть, что одна мобильная бригада может сделать около 100 прививок в день.



План вакцинации от коронавируса / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала