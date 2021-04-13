В Бориспольской исправительной колонии №119 обнаружили среди осужденных 31 больного коронавирусом, а уже более года среди медицинских работников там только один стоматолог.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что этот факт был установлен по результатам ежедневного информирования о состоянии заболевания COVID-19 среди персонала и заключенных в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы.

Читайте также Можно ли купить в Украине официально ввезенную COVID-вакцину

По ее словам, в колонии медицинские работники, кроме стоматолога, которые могут оказать квалифицированную медицинскую помощь в учреждении – отсутствуют.

Такая ситуация продолжается больше года. Сейчас контроль за лечением осужденных осуществляет начальник филиала ГУ "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в Киеве и Киевской области, а также врач-стоматолог. Ими предоставлены рекомендации по лечению осужденных по месту отбывания наказания,

– сообщила Денисова.

Она добавила, что руководителем учреждения до сих пор не приняты меры по выполнению рекомендаций, предоставленных по результатам предыдущих визитов работников Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, с целью противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19 в колонии.

"Обращаюсь к руководству Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины с просьбой срочно принять меры по соблюдению прав удерживаемых лиц, а именно обеспечить медперсоналом Бориспольскую исправительную колонию для оказания необходимой медицинской помощи в полном объеме", – написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека.