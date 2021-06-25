В частности, работает в ковидной больнице и / или имеет сопутствующие заболевания. Эти условия являются поводом обсуждений продолжения вакцинации против коронавируса с врачом.

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Если, по мнению врача, польза от вакцинации превышает потенциальные риски от нее, в Минздраве рекомендуют прививать женщину "генетической" мРНК-вакциной. В Украине пока используется только одна такая вакцина – Pfizer.

Возможна ли комбинация вакцин



Если беременная получила первую дозу вакцины против COVID-19 на векторной платформе (в Украине таких вакцин пока зарегистрирована только AstraZeneca (Covishield, SKBio) до наступления или во время беременности, то врач должен рассказать ей о соотношении рисков и пользы от второй прививки.

Далее женщина сама будет решать, получить вторую дозу этой же вакцины во время беременности или уже после родов.

К слову, Всемирная организация здравоохранения не возражает против вакцинации беременных препаратами Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Однако отмечают, что вакцинироваться можно именно беременным с высоким риском заражения COVID-19 и тем, кто имеет сопутствующие заболевания, но только после консультации с врачом.

У нас нет никаких конкретных оснований считать, что будут определенные риски, которые перевесили бы преимущества вакцинации для беременных,

– отметили в ВОЗ.

Инструкция вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech, которую тоже используют в Украине, запрещает прививать ею беременных.

Беременные могут тяжелее переносить COVID-19

Но предостережение относительно COVID-вакцин в том, что женщины не участвовали в клинических исследованиях этих препаратов.

Впрочем, имеющиеся антиковидные вакцины не содержат живого микроорганизма и в исследовании на животных не было выявлено негативного влияния на течение беременности. Изучение их безопасности для беременных продолжается.

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