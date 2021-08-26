О ситуации с мужчиной власти узнали 21 июля. С тех пор сразу начали соответствующее расследование.
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Какие вакцины получил мужчина
- Мужчина старше 60 лет вакцинировался в различных мегацентрах города.
- Он получил прививки препаратами компаний Sinovac, AztraZeneca, Pfizer и Janssen.
По словам секретаря здравоохранения Кали Миерланди Торрес, у мужчины есть "явные психологические проблемы".
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Согласно данным органов здравоохранения, у мужчины не было никакой реакции на полученное количество вакцин, и к нему не будут применены какие-либо санкции.
Это явно свидетельствует о недостатках, которые у нас есть в информационных системах, чтобы иметь данные о вакцинированных людях в реальном времени, и, очевидно, что такая ситуация затрудняет немедленное выявление подобных случаев и получение информации о них в течение более длительного периода,
– сказала Торрес.
Тем временем органы здравоохранения начнут поиск новых людей, у которых могла произойти передозировка вакцинами против коронавируса. Кроме этого, Минздрав Колумбии уже внедрил новый инструмент для предотвращения повторения подобных случаев.