Об этом сообщили в судебном решении. Это означает, что теперь аборт будет наказываться только тогда, если его проведут на сроке более 24 недель.

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Однако на более позднем сроке прерывание беременности может быть возможным при таких условиях:

изнасиловании;

угрозе жизни матери;

нежизнеспособности плода.

Суд призвал парламент и правительство ввести меры для реализации постановления.

Массовые акции

По случаю решения суда в столице Колумбии состоялись массовые акции. Местные жители вышли на улицы, чтобы акцентировать внимание на изменении Уголовного кодекса.

"Хотя мы надеялись на полную декриминализацию, и мы будем продолжать бороться за нее, это важный шаг вперед", – юрист Мариана Ардила, одна из участниц акции.

Люди нарядились в одежду зеленого цвета, который символизирует движение за право женщин выбирать, что делать со своим телом и беременностью. Протестующие против абортов выступали против постановления на том же самом месте.

Предыстория

До этого момента аборты в Колумбии допускались лишь при условии дефекта плода, наличии угрозы жизни матери и в случае, если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста.

В других случаях женщине и врачу, который прервал беременность, грозило от 16 до 54 месяцев лишения свободы.

Немного цифр