Колумбия легализовала аборты, которые до этого приравнивались к убийству
Источник:The Guardian
Конституционный суд Колумбии постановил, что аборты, сделанные сроком до 24 недель, теперь не должны считаться преступлением.
Об этом сообщили в судебном решении. Это означает, что теперь аборт будет наказываться только тогда, если его проведут на сроке более 24 недель.
Внимание Вакцинация от гриппа: почему это важно во время пандемии COVID-19
Однако на более позднем сроке прерывание беременности может быть возможным при таких условиях:
- изнасиловании;
- угрозе жизни матери;
- нежизнеспособности плода.
Суд призвал парламент и правительство ввести меры для реализации постановления.
Массовые акции
По случаю решения суда в столице Колумбии состоялись массовые акции. Местные жители вышли на улицы, чтобы акцентировать внимание на изменении Уголовного кодекса.
"Хотя мы надеялись на полную декриминализацию, и мы будем продолжать бороться за нее, это важный шаг вперед", – юрист Мариана Ардила, одна из участниц акции.
Люди нарядились в одежду зеленого цвета, который символизирует движение за право женщин выбирать, что делать со своим телом и беременностью. Протестующие против абортов выступали против постановления на том же самом месте.
Предыстория
До этого момента аборты в Колумбии допускались лишь при условии дефекта плода, наличии угрозы жизни матери и в случае, если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста.
В других случаях женщине и врачу, который прервал беременность, грозило от 16 до 54 месяцев лишения свободы.
Немного цифр
- По оценкам организаций, занимающихся защитой репродуктивных прав, ежегодно в Колумбии делают до 400 тысяч абортов, причем лишь 10% – легально.
- В течение 2020 года в Колумбии провели минимум 26 тысяч опасных абортов.
- По данным колумбийской коалиции по правам женщин Causa Justa, минимум 350 женщин осудили за аборты в период с 2006 по середину 2019 года, в том числе 20 девушек в возрасте до 18 лет.