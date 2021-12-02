Команда ВОЗ отправилась в ЮАР из-за стремительного распространения штамма Омикрон

Всемирная организация здравоохранения направила команду ученых в Южно-Африканскую Республику для исследования штамма Омикрон.

Действовать надо немедленно

Оперативная группа будет помогать с наблюдением и отслеживанием контактов. Они отправятся в провинцию Гаутенг, провинцию, где впервые обнаружили штамм..

Внимание Омикрон в действии: в ЮАР за сутки удвоилось количество больных

В ВОЗ предупредили, что новый штамм коронавируса может повлечь рост повторных заболеваний во всей ЮАР. Именно поэтому необходимо действовать немедленно.

Региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Африке Салам Гуйе заявил, что организация обеспечит техническую помощь для увеличения производства и распределения медицинского кислорода в Ботсване.

В этом регионе сообщили о значительном приросте больных COVID-19, большинство инфицированы штаммом Омикрон.

Что сейчас известно об Омикроне

Источник: ВОЗ

Сейчас выросла заболеваемость среди молодых людей в Южной Африке именно этим штаммом. Но неизвестно, обусловлено ли это именно способностью вируса быстрее распространяться, или есть другие факторы.

Возросло количество госпитализаций. Это из-за штамма, или из-за увеличения заболеваемости, пока неизвестно.

ПЦР тесты эффективны, а вот быстрые тесты – неизвестно. Также нет точных данных, насколько эффективны вакцины против нового штамма. Однако, в ВОЗ предварительно призвали не паниковать и продолжать вакцинацию доступными препаратами.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

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