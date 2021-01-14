Команда ВОЗ прибыла в Ухань, чтобы исследовать происхождение пандемии COVID-19: фото
В четверг, 14 января группа исследователей прибыла в китайский город Ухань, где впервые зафиксировали вспышку коронавируса. Команда прибыла в аэропорт около 11 утра.
Команда из 10 членов, которую ВОЗ направила в Ухань, была одобрена правительством президента Си Цзиньпином после месяцев дипломатических споров. Об этом сообщает AP.
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В состав команды входят вирусные и другие эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама.
На этой неделе представитель китайского правительства заявил, что они "обменяются мнениями" с китайскими учеными, но не уточнил, позволят ли им собирать доказательства.
Теперь команда исследователей пройдет двухнедельную изоляцию. Кроме того, им сделают ПЦР-тест на выявление COVID-19 и тест на антитела. Свое сотрудничество с китайскими экспертами представители ВОЗ начнут во время самоизоляции с помощью видеоконференций.
Команда ВОЗ прибыла в Ухань фото AP
Что известно о происхождении коронавируса:
- Ученые подозревают, что вирус, который с конца 2019 года стал причиной смерти более 1,9 миллиона человек, перескочил на людей от летучих мышей или других животных. Подозревают, что это случилось в юго-западной части страны.
- Зато действующая Коммунистическая партия пыталась вызвать путаницу относительно происхождения вируса и пропагандировала теории, которые имеют мало доказательств. К примеру, что вирус попал из-за рубежа и возможно из импортных морепродуктов, но ученые отвергают этот вариант.
- Китай отклонил требования о международном расследовании после того, как администрация Трампа обвинила Пекин в распространении вируса.
- После того, как в апреле Австралия призвала к независимому расследованию, Пекин отомстил, заблокировав импорт австралийской говядины, вина и других товаров.
- Сейчас все исследования, касающиеся SARS-CoV-2, контролируются правительством страны. А журналистам-расследователям препятствуют в работе.
- Один из членов группы ВОЗ – зоолог Питер Дасак – считает вполне вероятным то, что браконьеры, которые охотятся в диких местностях, могли передать инфицированное животное торговцам, которые работали в Ухане.
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