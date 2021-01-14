В четверг, 14 января группа исследователей прибыла в китайский город Ухань, где впервые зафиксировали вспышку коронавируса. Команда прибыла в аэропорт около 11 утра.

Команда из 10 членов, которую ВОЗ направила в Ухань, была одобрена правительством президента Си Цзиньпином после месяцев дипломатических споров. Об этом сообщает AP.

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В состав команды входят вирусные и другие эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама.

На этой неделе представитель китайского правительства заявил, что они "обменяются мнениями" с китайскими учеными, но не уточнил, позволят ли им собирать доказательства.

Теперь команда исследователей пройдет двухнедельную изоляцию. Кроме того, им сделают ПЦР-тест на выявление COVID-19 и тест на антитела. Свое сотрудничество с китайскими экспертами представители ВОЗ начнут во время самоизоляции с помощью видеоконференций.

Команда ВОЗ прибыла в Ухань фото AP

Что известно о происхождении коронавируса: