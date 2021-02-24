В Черкассах, где 24 февраля началась вакцинация против коронавируса, по состоянию на 15 часов иммунизировали 30 медиков. Все они чувствуют себя хорошо, никаких побочных реакций не зарегистрировали.

Медики в течение получаса были под наблюдением

После вакцинации каждого человека отправляют в отдельное помещение, где надо находиться в течение 30 минут после процедуры. Это нужно, чтобы медики понаблюдали за реакцией организма на препарат.

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Все чувствовали себя хорошо. Побочных эффектов не было. Ни голова не кружилась, ни температура не поднималась. Все чувствовали себя хорошо,

– сказала врач из медучреждения в Черкассах, где проводят вакцинацию.

Ни одному из первых вакцинированных в Украине медпомощь не понадобилась, они чувствуют себя удовлетворительно и даже шутят.

Впечатления вакцинированных

"Нет, не было никакой реакции", – ответил один из вакцинированных на вопрос журналистки, была ли реакции организма на препарат.

"Нормально, водичку пью. Как комарик укусил", – сказала с улыбкой на лицо другая украинка.

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Первым в Украине вакцинировали Горенко Евгения Васильевича – врача реаниматолога из города Черкассы, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы.

Согласно опросам Минздрава, на добровольную вакцинацию согласились 30% украинских медиков. Всего в первую волну вакцинации попадает почти 13 тысяч человек.

План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала