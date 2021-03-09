Комбивирус: зарегистрировали инфицирование двойным вариантом COVID-19
В Германии эпидемиологи зафиксировали случай инфицирования вариантом коронавируса, который объединяет генетические модификации – "британского штамма" и "южноафриканского".
Источник:Spiegel
Детали уникального случая заражения
Заболевание обнаружено во время проверки в берлинском аэропорту у пассажира, прилетевшего в Берлин из Саксонии.
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Мутации все же могут быть опасными
Мутируют все вирусы, однако вариант B.1.525 сочетает генные изменения, которые влияют на так называемый спаечный белок, с которым возбудитель проникает в клетки организма.
Спаечный белок SARS-CoV-2 непосредственно участвует в инфицировании организма / Фото Unspalsh
Пока что точных данных о новой мутации недостаточно, чтобы определить, насколько опасным и более заразным он является. Однако, это заставляет детально изучать эффективность уже существующих вакцин относительно этого нового варианта коронавируса.
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