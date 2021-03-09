В Германии эпидемиологи зафиксировали случай инфицирования вариантом коронавируса, который объединяет генетические модификации – "британского штамма" и "южноафриканского".

Детали уникального случая заражения

Заболевание обнаружено во время проверки в берлинском аэропорту у пассажира, прилетевшего в Берлин из Саксонии.

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Вирус-мутант имеет аббревиатуру B.1.525, ранее мутацию регистрировали в нескольких странах, в частности, в Дании, Италии, Нигерии, Норвегии, Канаде, Великобритании и США.

Мутации все же могут быть опасными

Мутируют все вирусы, однако вариант B.1.525 сочетает генные изменения, которые влияют на так называемый спаечный белок, с которым возбудитель проникает в клетки организма.



Спаечный белок SARS-CoV-2 непосредственно участвует в инфицировании организма / Фото Unspalsh

Важно! Коронавирусы обладают способностью к изменениям в генетической последовательности. Когда 2 вируса инфицируют одну и ту же клетку, они могут создавать совершенно новые последовательности.

Пока что точных данных о новой мутации недостаточно, чтобы определить, насколько опасным и более заразным он является. Однако, это заставляет детально изучать эффективность уже существующих вакцин относительно этого нового варианта коронавируса.