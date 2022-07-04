Людям не нужно проходить повторные комиссии

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает 24 канал. По его словам, на период действия военного положения, для получения социальных выплат людям с инвалидностью проходить повторный осмотр для подтверждения инвалидности не требуется, поскольку срок действия инвалидности и индивидуальную программу реабилитации (ИПР) продлили.

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Виктор Ляшко “Врач, оформляющий направление на МСЭК, не может требовать от пациента-внутренне перемещенного лица заключения декларации. Также врачи не имеют права требовать у пациентов прибыть непосредственно на повторное освидетельствование во время действия военного положения для подтверждения стойкого нарушения функций организма”.

Как установить инвалидность впервые

Направление на МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) (форма 088/о) оформляет лечащий врач или семейный врач, к которому обратился за медицинской помощью пациент.

Для того чтобы упростить проведение медико-социальной экспертизы, правительством Украины принято постановление КМУ № 225, которое предусматривает установление инвалидности лицам заочно и независимо от места регистрации, проживания или пребывания лица.

Проведение медико-социальной экспертизы по направлению врачебно-консультативной комиссии осуществляется независимо от места регистрации, проживания или пребывания лица, обращающегося для установления инвалидности.