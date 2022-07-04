Людям с инвалидностью не нужно проходить комиссию, чтобы продолжить группу во время войны, – Ляшко

До конца действия военного положения и 6 месяцев после отмены инвалидность продолжается автоматически без перекомиссии.

Людям не нужно проходить повторные комиссии

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает 24 канал. По его словам, на период действия военного положения, для получения социальных выплат людям с инвалидностью проходить повторный осмотр для подтверждения инвалидности не требуется, поскольку срок действия инвалидности и индивидуальную программу реабилитации (ИПР) продлили.

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Виктор Ляшко “Врач, оформляющий направление на МСЭК, не может требовать от пациента-внутренне перемещенного лица заключения декларации. Также врачи не имеют права требовать у пациентов прибыть непосредственно на повторное освидетельствование во время действия военного положения для подтверждения стойкого нарушения функций организма”.

Как установить инвалидность впервые

Направление на МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) (форма 088/о) оформляет лечащий врач или семейный врач, к которому обратился за медицинской помощью пациент.

Для того чтобы упростить проведение медико-социальной экспертизы, правительством Украины принято постановление КМУ № 225, которое предусматривает установление инвалидности лицам заочно и независимо от места регистрации, проживания или пребывания лица.

Проведение медико-социальной экспертизы по направлению врачебно-консультативной комиссии осуществляется независимо от места регистрации, проживания или пребывания лица, обращающегося для установления инвалидности.