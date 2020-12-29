Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета согласовал выделение дополнительных средств на закупку вакцины против коронавируса. Деньги выделят из Фонда борьбы с COVID-19.

На закупку вакцины против коронавируса Минздрав выделили дополнительные 1,377 миллиарда гривен. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

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В бюджете-2021 на закупку вакцины против коронавируса предусмотрено 1,7 миллиарда гривен. Поскольку Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета принял постановление Кабмина №1305 от 23 декабря, на иммунизацию населения дополнительно выделят 1,377 миллиарда гривен.

Но в таком случае сокращаются расходы, которые планировали осуществить за счет COVID-фонда, а именно:

закупка оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах;

помощь Фонда социального страхования для выплаты материального обеспечения и страховых выплат на безвозвратной основе;

государственная поддержка сферы культуры, туризма и креативных индустрий в связи с карантином.

Согласно этого же постановления, 3, 242 миллиарда гривен для предоставления выплат застрахованным гражданам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета их деятельности из-за карантина, выделят из специального COVID-фонда, а не общего, как предполагалось ранее.