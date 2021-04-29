Известно, что мухи (musca domestica) способны передавать людям и животным до 250 паразитарных, вирусных и бактериальных инфекций. До сих пор потенциал этих насекомых как возможных переносчиков SARS-Cov-2 не изучался, а это очень важно, с учетом близости комнатных мух к человеку и домашним любимцам.

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Как происходило исследование

Ученые провели два лабораторных эксперимента, чтобы оценить восприимчивость мух к вирусу. В первом исследовании изучалась способность насекомых заражаться SARS-Cov-2 через окружающую среду и молоко с добавлением патогена. Затем ученые собрали образцы с поверхностей, с которыми контактировали мухи, подвергшиеся воздействию коронавируса, и проверили их с помощью ПЦР-теста.

Оказалось, что все образцы содержат вирусную РНК. В двух мазках, взятых из контейнера, где мухи находились в зараженной среде, следы патогена выявлялись даже через 24 часа после отбора.

Можно ли подхватить от мух коронавирус

Однако эти результаты вовсе не означают, что комнатные мухи несут угрозу для человека или животных. Как сообщили авторы исследования, лабораторная среда хоть и была приближена к реальным условиям, но все же эксперименты проводились не в домах и квартирах.

Кроме того, мухи могут передавать только РНК SARS-Cov-2, которая сама по себе не является инфекционной. Необходимы более масштабные исследования, чтобы полноценно проанализировать способность комнатных мух заражаться и распространять вирус, а пока ученые только определили такую возможность.