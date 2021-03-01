К осени компания AstraZeneca планирует разработать новое поколение вакцины против коронавируса. Препарат будет нацелен на новые штаммы COVID-19.

Фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет планируют создать новое поколение вакцин против новых вариантов коронавируса к осени 2021 года.

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Об этом во время телефонного брифинга рассказал исполнительный директор британского отделения компании Мене Пангалос.

Он отметил, что график предусматривает лабораторные работы, а еще клинические исследования, которые необходимы для тестирования новых видов препарата.

Когда у нас будет следующий вариант (вакцины – 24 канал), все будут в курсе, и, надеюсь, он будет проще,

– заявил Пангалос.

Директор Оксфордской вакцинной группы Эндрю Поллард заявил, что вакцина будет эффективно работать против варианта, который впервые зафиксировали в Британии.

Вакцина против коронавируса от компании AstraZeneca: что о ней известно

В сотрудничестве с компанией AstraZeneca ученые из Оксфордского университета разработали вакцину AZD1222 (Covishield). В составе вакцины есть аденовирус шимпанзе, который доставляет белок коронавируса в организм человека.

Средняя эффективность AZD1222 составляет 70%. Международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали эффективность вакцины на 90% в случае, если людям вводили половину, а потом полную дозу вакцины.

Эффективность вакцины против тяжелых случаев коронавируса составляет около 100%.

Для хранения вакцины достаточно от 2 до 8°C. Это означает, что она может храниться в обычных холодильниках, что значительно облегчает ее транспортировку и использование.

Производители рекомендуют использовать препарат по достижении 18 лет.

15 февраля Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное использование вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.

23 февраля первую партию этой вакцины доставили в Украину.

Информация взята из astrazeneca.com, CNN и ВОЗ.