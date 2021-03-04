24 февраля в Украине стартовала массовая кампания вакцинации против коронавируса. Пока для иммунизации используют лишь один препарат от Oxford / AstraZeneca (Covishield). Из-за того, что вакцину поставляют с индийского завода, возникло множество фейков и манипуляций. Это поставило под угрозу кампанию вакцинации в Украине.

Компания AstraZeneca рассказала журналистам 24 канала, отличается ли вакцина, которую поставляют из Индии, от "оригинальной британской" вакцины.

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"Для обеспечения ровного, широкого и своевременного доступа к вакцине против COVID-19 во всем мире компания "AstraZeneca" заключила 4 сублицензионных партнерских соглашения с опытными производителями вакцин.

Согласно этим соглашениям, организации-сублицензиаты осуществляют производство и распределение производимых ими партий вакцин. Одним из таких сублицензиатов является и Институт сыворотки Индии. В компании уточнили, что это крупнейший в мире производитель вакцин по количеству произведенных доз.

Институт сыворотки Индии поставляет вакцины в более чем 170 стран мира. Помимо технологии производства вакцины от COVID-19, институту сыворотки Индии были также переданы права на регистрацию и поставку произведенной вакцины,

– рассказали представители компании AstraZeneca.

AstraZeneca о качестве Covishield

В компании отмечают, что под торговым названием COVISHIELD™ Институт сыворотки Индии производит вакцину, которую разработали специалисты из AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

На всех этапах производственного процесса AstraZeneca и Институт сыворотки индии проводят контроль качества.

Компания AstraZeneca и Институт сыворотки Индии проводили контроль качества, который является обязательным на всех этапах производственного процесса. Контроль качества является обязательным независимо от того, кто является производителем (организация-партнер или AstraZeneca),

– заявили в компании.

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Кто распределяет вакцины по странам

В AstraZeneca пояснили, что все организации-сублицензиаты, в том числе и Институт сыворотки Индии, самостоятельно распределяют производимые ими партии вакцины.

При этом условия поставки определяются двусторонними соглашениями с правительствами стран и зависят от одобрения национальным регулятором в сфере здравоохранения.

Что нужно знать о вакцине Covishield

Источник: Serum Institute of India

В основе препарата – ослабленная версия вируса простуды (аденовируса) шимпанзе. Его модифицировали таким образом, чтобы он был похож на вирус SARS-CoV-2, но от него нельзя было заболеть.

Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела против инфекции, настраивая ее для атаки настоящего коронавирусного возбудителя, если он попадет в клетки организма.

Средняя эффективность препарата против симпатичных случаев коронавируса после введения 2 полных доз составляет 63,09%. Но вместе с тем международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали эффективность вакцины 90% в том случае, когда людям вводили половину, а потом полную дозу вакцины.

Анализ результатов программы вакцинации в Великобритании показывает, что она может существенно предотвратить тяжелое течение болезни . Эффективность препарата AstraZeneca в контексте развития осложнений сейчас выше чем у Pfizer-94% против 85% соответственно.

. Эффективность препарата AstraZeneca в контексте развития осложнений сейчас выше чем у Pfizer-94% против 85% соответственно. Недавно международные исследования подтвердили высокую эффективность вакцины против коронавирусной инфекции для пожилых людей в возрасте от 70 лет и старше.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / инфографика 24 канал