Ученые из университета Сиднея (Австралия) использовали данные UK Biobank о 380 055 людях. Их собирали в течение 11 лет.

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Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем взрослым 150 минут умеренной физической нагрузки в день или примерно 75 минут.

Ученые оценили уровень ежедневной физической активности участников, измеренный в минутах. Их разделили на группы по трем уровням физической нагрузки: высокой, средней и низкой.

Кроме этого, ученые оценили качество их ежедневного сна по пятибалльной шкале.

Результаты исследования

Выяснилось, что самый высокий риск смерти от рака или сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) имели те люди, которые хронически не досыпали и не выполняли норму ВОЗ по ежедневным физическим нагрузкам.

А вот у тех людей, которые имели плохое качество сна, но каждый день тренировались, был значительно более низкий риск смерти от перечисленных выше причин. Показатели были примерно как у тех участников, которые хорошо спали и занимались физкультурой.

В целом риск гибели от онкопатологии и ССЗ у неактивных людей с некачественным сном был на 45% выше, чем у людей, которые отдыхали по ночам и имели оптимальный уровень физических нагрузок.

Поэтому исследователи пришли к выводу, что рекомендации ВОЗ по количеству ежедневных упражнений могут нивелировать плохое качество сна. Но стоит заметить, что для окончательных выводов требуются дальнейшие исследования.