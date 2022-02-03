Кому больше всего вредит микропластик: новое исследование

Авторы нового метаанализа рассказали, чем опасен микропластик для ребенка и что можно сделать, чтобы снизить его влияние на организм.

Микропластик (и еще более мелкий нанопластик) можно найти во всем мире – от дна океана до тарелки с супом. При этом его размер позволяет ему проникать в различные органы человека и даже в легкие.

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Новое исследование микропластика

Европейские исследователи провели метаанализ 37 статей о связи микропластика с беременностью и детским возрастом и подтвердили наличие микропластика в плаценте и в организме новорожденных, обозначив возможное влияние этих частиц на здоровье и развитие детей.

Исследователи подчеркивают отсутствие полноценных работ об уровне влияния нано- и микропластика на детей – в школе, в неонатальных отделениях и через грудное молоко, молочные смеси и продукты по уходу за новорожденными. Этот дефицит данных отчасти связан с ограничениями современной технологии исследования микрочастиц.

Вред микропластика

Но ученые уверены, что в утробе матери и в раннем детстве мы особенно подвержены воздействию токсичных химических веществ из окружающей среды, а также нано- и микропластика. Дело в том, что у детей раннего возраста не полностью развита иммунная система, и при этом они находятся на критически важной фазе развития своего мозга. И это делает их особенно уязвимыми перед разными угрозами.

Важно, что микропластик содержит не только сам пластик, но и различные токсичные химические вещества, например фталаты и металлы. Некоторые из них могут быть вредны для здоровья детей. Когда микропластик попадает на улицу, он дополнительно покрывается вредными веществами из воздуха и выхлопными газами.

Как снизить контакт детей с пластиком