Что известно об исследовании

Исследователи заявили, что тяжелое течение коронавируса угрожает людям с хроническими заболеваниями сердца, невралгическими заболеваниями, хроническими заболеваниями почек и онкологией.

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Пациенты, которые страдали ожирением по медицинским показателям, с индексом массы тела, равным или большим за 40, также имели повышенный риск получить осложнения при инфицировании коронавирусом.

Исследование было проведено Королевским колледжем хирургов в Ирландском университете медицины и медицинских наук и Центром надзора за охраной здоровья исполнительной службы здравоохранения.

Вакцинация в Ирландии: кратко

Заметим, что в Ирландии уже 398 072 человека полностью вакцинированы. Также, к этому времени первую дозу получил 987 681 человек.

По состоянию на 26 апреля более 134 тысяч человек в возрасте 16-69 лет с очень высоким риском получили первую дозу.



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