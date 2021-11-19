Об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца профессор Ольга Голубовская. По ее словам, обычно бустерную дозу делают через полгода после вакцинации.

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Конечно, прививка должна делаться после консультации с врачом.

Что касается бустерной дозы, больше склоняюсь, что да, через полгода после вакцинации следует подумать о дополнительной защите групп риска, но решать это должен врач индивидуально,

– объяснила инфекционистка.

Голубовская также сообщила, что в группу риска входят не только пожилые люди, это также граждане с различными иммунными заболеваниями. О молодых людях пока речи не идет.

Что такое бустерная доза

Бустерную дозу могут потребовать все люди, прошедшие вакцинацию, у которых после определенного времени снизится иммунный ответ к коронавирусу. Ее вводят через полгода после вакцинации, тогда как дополнительную дозу – через 28 дней.

Рекомендации по бустерным дозам