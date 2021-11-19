Кому из украинцев нужна третья доза вакцины от COVID-19: ответ врача
Источник:"Факты"
Сейчас в Украине не рекомендуют делать бустерную дозу вакцины от коронавируса. Однако она вскоре может быть нужна тем украинцам, которые входят в группу риска.
Об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца профессор Ольга Голубовская. По ее словам, обычно бустерную дозу делают через полгода после вакцинации.
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Конечно, прививка должна делаться после консультации с врачом.
Что касается бустерной дозы, больше склоняюсь, что да, через полгода после вакцинации следует подумать о дополнительной защите групп риска, но решать это должен врач индивидуально,
– объяснила инфекционистка.
Голубовская также сообщила, что в группу риска входят не только пожилые люди, это также граждане с различными иммунными заболеваниями. О молодых людях пока речи не идет.
Что такое бустерная доза
Бустерную дозу могут потребовать все люди, прошедшие вакцинацию, у которых после определенного времени снизится иммунный ответ к коронавирусу. Ее вводят через полгода после вакцинации, тогда как дополнительную дозу – через 28 дней.
Рекомендации по бустерным дозам
- Всемирная организация здравоохранения рекомендовала людям с иммунодефицитом получить третью, бустерную дозу вакцины против COVID-19.
- В то же время массовую вакцинацию дополнительными дозами эксперты ВОЗ не рекомендуют.
- Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендует вакцинироваться третьей дозой минимум через 6 месяцев после второй прививки.
- Главный санитарный врач Игорь Кузин пояснил, что сегодня в Украине лишь рекомендовано получить так называемую дополнительную (третью) дозу тем, кто имеет проблемы с иммунитетом, или людям, которые проходят гормональную терапию, что снижает иммунитет. Введение бустерной дозы не для групп риска пока не рекомендуется.