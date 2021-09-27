Это определенные медицинские состояния, при которых человек не может получить вакцинацию. Однако это единичные случаи и сейчас таких жестких противопоказаний для введения вакцины почти не существует. У нас таких людей меньше 1%. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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Игорь Кузин – главный санврач "Большее количество людей считает, что имеет какие-то медицинские противопоказания. Но во время консультации у врача их убеждают, что то состояние, которое у них есть, не является медицинским противопоказанием к вакцинации от коронавирусной болезни".

Сердечно-сосудистые и беременность не являются противопоказанием

По его словам, если говорить про сердечно-сосудистые болезни – это не противопоказание, а наоборот – показания для проведения вакцинации. Он объяснил это тем, что человек, у которого есть тяжелые сопутствующие неинфекционные болезни, потенциально в более тяжелой форме переносит болезнь.

А прогнозировать и предупреждать о возможных возникновениях аллергических реакций должен семейный врач каждого пациента.

В зависимости от течения той или иной болезни она (аллергическая реакция – 24 канал) может стать абсолютным медицинским противопоказанием. Это также зависит от типа вакцины, от возраста, он анамнеза аллергических реакций, был ли человек вакцинирован вообще, как он перенес первую прививку, если такое было,

– объяснил Кузин.

Он также отметил, все это очень зависит от состояния каждого конкретного человека. Поэтому назвать несколько универсальных просто невозможно. А общие противопоказания к каждой вакцине указаны в инструкции, это зависит от особенностей каждого препарата.

Например, прививки беременных вакциной CoronaVac рекомендованы, потому что нет доказательной базы и не были проведены исследования.

В то же время вакцину от Pfizer могут рекомендовать, однако врач должен оценить соотношение пользы и риска.

"Поэтому, если врач не может принять решение о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний, или не может посоветовать определенную стратегию вакцинации – я бы советовал такого врача простопоменять и подписать декларацию с другим", – подчеркнул главный санврач.

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