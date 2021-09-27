Кому лучше воздержаться от COVID-вакцинации: Кузин объяснил особенности
Источник:"РБК-Украина"
В украинском законодательстве есть только одна причина по которой могут человеку отказать в вакцинации. Речь идет об абсолютных медицинских противопоказаниях.
Это определенные медицинские состояния, при которых человек не может получить вакцинацию. Однако это единичные случаи и сейчас таких жестких противопоказаний для введения вакцины почти не существует. У нас таких людей меньше 1%. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
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Игорь Кузин – главный санврач
"Большее количество людей считает, что имеет какие-то медицинские противопоказания. Но во время консультации у врача их убеждают, что то состояние, которое у них есть, не является медицинским противопоказанием к вакцинации от коронавирусной болезни".
Сердечно-сосудистые и беременность не являются противопоказанием
По его словам, если говорить про сердечно-сосудистые болезни – это не противопоказание, а наоборот – показания для проведения вакцинации. Он объяснил это тем, что человек, у которого есть тяжелые сопутствующие неинфекционные болезни, потенциально в более тяжелой форме переносит болезнь.
А прогнозировать и предупреждать о возможных возникновениях аллергических реакций должен семейный врач каждого пациента.
В зависимости от течения той или иной болезни она (аллергическая реакция – 24 канал) может стать абсолютным медицинским противопоказанием. Это также зависит от типа вакцины, от возраста, он анамнеза аллергических реакций, был ли человек вакцинирован вообще, как он перенес первую прививку, если такое было,
– объяснил Кузин.
Он также отметил, все это очень зависит от состояния каждого конкретного человека. Поэтому назвать несколько универсальных просто невозможно. А общие противопоказания к каждой вакцине указаны в инструкции, это зависит от особенностей каждого препарата.
Например, прививки беременных вакциной CoronaVac рекомендованы, потому что нет доказательной базы и не были проведены исследования.
В то же время вакцину от Pfizer могут рекомендовать, однако врач должен оценить соотношение пользы и риска.
"Поэтому, если врач не может принять решение о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний, или не может посоветовать определенную стратегию вакцинации – я бы советовал такого врача простопоменять и подписать декларацию с другим", – подчеркнул главный санврач.
Статистика вакцинации
- Со вчерашнего дня в Украине вакцинировали от коронавируса 37 153 человека: одну дозу получили 21 836 человек, полностью иммунизированы – 15 317 человек.
- Всего в Украине, с начала прививочной кампании, привито 6 781 527 человек: из них получили одну дозу – 6 781 525 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 458 838 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
- То есть, всего провели 12 240 363 прививок.