В ведомстве отметили, что противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач и предоставить заключение о временном или постоянном противопоказании.

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При необходимости для получения дополнительной информации о верификации диагноза, течении заболевания, необходимости дополнительных обследований врач может также направлять пациента к профильному специалисту, по заключению которого окончательно принимает решение – осуществлять вакцинацию или отсрочить ее до определенного времени,

– говорится в сообщении.

Если у пациента есть противопоказания к прививке одной из вакцин от COVID-19, по возможности лицо должно вакцинироваться другими типами вакцин. Также Минздрав планирует в будущем внести выводы о противопоказаниях ко второй дозе или общему противопоказанию к вакцинации от коронавируса в электронную систему здравоохранения.

Кому нельзя вакцинироваться от коронавируса

Противопоказания могут быть постоянными и временными. Единственным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция первой дозы этой вакцины.

В этом случае пациенту будет рекомендовано прививаться от COVID-19 другой вакциной при условии ее наличия. Если у пациента есть аллергия на один из компонентов вакцины COVID-19, ему также следует прививаться другой вакциной.

Временными противопоказаниями являются:

острые заболевания с повышением температуры свыше 38,0°C. Вакцинация может быть проведена после выздоровления и при отсутствии признаков острой болезни. Справка выдается сроком до 2 недель от начала заболевания.

лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой. Вакцинацию можно проводить через 90 дней после окончания курса терапии. Срок действия справки – 3 месяца.

введение вакцин от других инфекционных заболеваний. Вакцинация Covid-19 должна быть проведена через 14 дней после введения вакцины от других инфекционных болезней (за исключением инактивированной вакцины от гриппа, которую можно вводить одновременно с антиковидной вакциной в разные руки). В промежутке между первой и второй дозой вакцины от COVID-19 могут быть введены другие вакцины с соблюдением 14-дневного интервала. Срок действия справки – 14 дней.

проба с туберкулином или анализ крови туберкулезом (IGRA). В случае необходимости провести пробу с туберкулином или IGRA, ее следует провести и интерпретировать перед проведением вакцинации или отложить по меньшей мере на 4 недели после проведения вакцинации от COVID-19. Вакцинация Covid-19 может быть осуществлена ​​в любое время после завершения всех этапов пробы с туберкулином. Срок действия справки – до завершения оценки пробы/IGRA.

Covid-19 в анамнезе. Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца со времени течения Covid-19 или осуществлена ​​ранее, но не ранее чем через 28 дней с первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 методом ПЦР/определения антигена вируса SARS-CoV-2. Срок действия справки – до 3 месяцев.

Вакцинация с предосторожностью или особые состояния:

онкологическое заболевание. Вакцинация от COVID-19 с онкопатологией является приоритетной. При ее осуществлении следует соблюдать соответствующие рекомендации.

аутоиммунное заболевание. Пациенты, проходящие лечение препаратом "Ритуксимаб", должны отложить вакцинацию не менее чем на 4 недели после последней дозы препарата.

лица с иммунодефицитом. Имеющихся в настоящее время данных недостаточно для оценки эффективности и рисков вакцины для лиц с тяжелыми иммунодефицитными состояниями. Учитывая, что вакцина не является "живой", а лица с иммунодефицитом имеют более высокий риск тяжелой болезни и смерти от COVID-19, они могут быть вакцинированы.

Кроме того, в Минздраве отметили, что существуют противопоказания к введению отдельных вакцин, например CoronaVac от Sinovac Biotech, противопоказан беременным. Если у вас есть вопросы о выборе вакцины, обратитесь к своему семейному врачу.