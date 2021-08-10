Большинство пар, которые планируют беременность, или женщины, которые уже беременны не нуждаются в генетическом тестировании и консультаций с врачом-генетиком. По статистике США, только 3% детей подвержены врожденным дефектам.

Также по теме: Ученые полностью расшифровали геном человека – это новая эра геномики

Когда нужно делать генетический тест

Вот основные причины, по которым паре могут назначить генетический тест:

бесплодие

два и более выкидыша;

предыдущая беременность или рождение ребенка с генетическим заболеванием или врожденным дефектом;

если у пары был ребенок, который умер до года;

если мать старше 35 лет.

Когда нужна консультация врача-генетика

Если у вас есть родственники с врожденной патологией или генетическим заболеванием, можно обсудить со специалистом, нужно ли вам проходить такой тест. Врач оценит семейный анамнез и при необходимости направит на тестирование. При этом важно учитывать анамнез обоих потенциальных родителей, а не только мамы.

Даже если в семье нет генетических заболеваний или вы не знаете о них и очень переживаете, всегда можно обсудить опасения с врачом.

Генетические тесты бывают разными, они могут выявлять одно конкретное заболевание, например синдром Дауна, или диагностировать сразу несколько болезней. Какие тесты следует пройти, подскажет врач-генетик, поэтому перед тем, как сдавать анализы, лучше обратиться к нему за консультацией.