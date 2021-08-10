Кому нужно делать генетические тесты перед беременностью

Генетическое тестирование – это изучение ДНК, которое может определить, есть ли в генах человека мутации. Оно используется во многих областях медицины. Перед беременностью его делают, чтобы диагностировать наследственные заболевания, которые родители могут передать ребенку.

Большинство пар, которые планируют беременность, или женщины, которые уже беременны не нуждаются в генетическом тестировании и консультаций с врачом-генетиком. По статистике США, только 3% детей подвержены врожденным дефектам.

Также по теме: Ученые полностью расшифровали геном человека – это новая эра геномики

Когда нужно делать генетический тест

Вот основные причины, по которым паре могут назначить генетический тест:

бесплодие

два и более выкидыша;

предыдущая беременность или рождение ребенка с генетическим заболеванием или врожденным дефектом;

если у пары был ребенок, который умер до года;

если мать старше 35 лет.

Когда нужна консультация врача-генетика

Если у вас есть родственники с врожденной патологией или генетическим заболеванием, можно обсудить со специалистом, нужно ли вам проходить такой тест. Врач оценит семейный анамнез и при необходимости направит на тестирование. При этом важно учитывать анамнез обоих потенциальных родителей, а не только мамы.

Даже если в семье нет генетических заболеваний или вы не знаете о них и очень переживаете, всегда можно обсудить опасения с врачом.

Генетические тесты бывают разными, они могут выявлять одно конкретное заболевание, например синдром Дауна, или диагностировать сразу несколько болезней. Какие тесты следует пройти, подскажет врач-генетик, поэтому перед тем, как сдавать анализы, лучше обратиться к нему за консультацией.