Кому нужно принимать антибиотики при коронавирусе

Ученые из Великобритании оценили объемы и целесообразность приема антибиотиков у пациентов с COVID-19 и обнаружили, что антибактериальные препараты необходимы только в исключительных случаях и в основном в отделениях интенсивной терапии.

Во время пандемии спрос на лекарства в аптеках стал рекордным, поскольку некоторые антибактериальные препараты назначали многим пациентам с COVID-19, в том числе без медицинских показаний.

Также по теме: Новая причина рисков осложненного COVID-19

Как происходило исследование

Новое исследование провели специалисты Международного консорциума по тяжелым респираторным инфекциям (ISARIC) среди пациентов 260 больниц в Англии, Шотландии и Уэльсе. Ученые проанализировали данные почти 49 тысяч человек, госпитализированных с коронавирусной инфекцией с февраля по июнь 2020 года, средний возраст участников составил 74 года.

85% больных получали один или несколько антибиотиков при лечении в стационаре, из них 37% получали эти препараты еще до госпитализации. Самые высокие показатели отмечены среди пациентов отделения интенсивной терапии (ОИТ). Чаще всего медики назначали антибиотики широкого спектра действия.

Злоупотребление антибиотиками

Крупнейшим открытием было то, что бактериальные инфекции у пациентов с COVID-19 встречались достаточно редко и не были специфичными к коронавирусу. Как правило, это были распространенные внутрибольничные инфекции, и случаи вторичного заражения оказывались преимущественно у пациентов ОИТ не ранее, чем через 48 часов после госпитализации.

Это исследование демонстрирует очень высокое применение антибиотиков, которое, как мы видим, не обязательно для большинства пациентов с COVID-19 и может способствовать развитию резистентности,

– отметили ученые.