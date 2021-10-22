Кто сможет получить бустерную дозу вакцины
Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики Украины рекомендует разрешить вводить бустерную дозу вакцины от COVID-19 тем, кому она нужна для выезда в другие страны. Об этом рассказал глава группы экспертов Федор Лапий.
К теме Женщины все чаще имеют проблемы со щитовидной железой: как этому помочь
По его словам, уже есть страны, которые требуют для въезда наличие бустерной дозы, в частности Израиль. А количество вакцин, которое сейчас есть у нас, позволяет делать бустерные дозы. Также там убеждены, что большого спроса на это не будет.
Поэтому мы решили предусмотреть возможность введения бустерной дозы для людей, которые выезжают в страны с таким требованием. У нас есть достаточное количество вакцин, чтобы позволить привиться ревакцинальной дозой людям, которые планируют ехать в эти страны,
– отметил Лапий.
Он уточнил, что для бустерной дозы можно использовать вакцину того же производителя, что и при первичном курсе. Если же она будет недоступна, то можно применять вакцину, произведенную на другой платформе.
Третья доза COVID-вакцины для людей со слабым иммунитетом
Кроме этого, национальная техническая группа экспертов рекомендует разрешить третью дополнительную дозу вакцины людям с ослабленным иммунитетом. В частности, онкобольным, ВИЧ-инфицированным и другим категориям лиц.
"Ее (дополнительную дозу – 24 канал) вводят лицам, которые хуже отвечают на первичный курс вакцинации. Какие люди хуже защищены после стандартных двух доз? Это иммуноскомпрометированные лица (например, пациенты с онкозаболеваниями)", – отметил Лапий.
Важно Если привили "Спутником": какой вакциной можно ревакцинироваться в Украине
Он добавил, что уже определили список состояний, с которыми люди признаются иммуноскомпрометированными и по которым им рекомендована третья доза вакцины AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, CoronaVac или Moderna.
"Ее будут вводить минимум через 28 дней после второй дозы, оптимально это сделать до третьего месяца. Но если прошло более 3 месяцев от второй дозы, например, у тех, кто привился полным курсом ранее, то они все равно смогут ее получить сейчас", – пояснил Лапий.