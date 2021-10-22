Кто сможет получить бустерную дозу вакцины

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики Украины рекомендует разрешить вводить бустерную дозу вакцины от COVID-19 тем, кому она нужна для выезда в другие страны. Об этом рассказал глава группы экспертов Федор Лапий.

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По его словам, уже есть страны, которые требуют для въезда наличие бустерной дозы, в частности Израиль. А количество вакцин, которое сейчас есть у нас, позволяет делать бустерные дозы. Также там убеждены, что большого спроса на это не будет.

Поэтому мы решили предусмотреть возможность введения бустерной дозы для людей, которые выезжают в страны с таким требованием. У нас есть достаточное количество вакцин, чтобы позволить привиться ревакцинальной дозой людям, которые планируют ехать в эти страны,

– отметил Лапий.

Он уточнил, что для бустерной дозы можно использовать вакцину того же производителя, что и при первичном курсе. Если же она будет недоступна, то можно применять вакцину, произведенную на другой платформе.

Внимание! По его словам, третья дополнительная доза отличается от бустерной тем, что первую вводят через 28 дней после второй дозы, а бустерную – через 6 месяцев. В чем еще разница между бустерной и третьей дозой вакцины против коронавируса – читайте по ссылке.

Третья доза COVID-вакцины для людей со слабым иммунитетом

Кроме этого, национальная техническая группа экспертов рекомендует разрешить третью дополнительную дозу вакцины людям с ослабленным иммунитетом. В частности, онкобольным, ВИЧ-инфицированным и другим категориям лиц.

"Ее (дополнительную дозу – 24 канал) вводят лицам, которые хуже отвечают на первичный курс вакцинации. Какие люди хуже защищены после стандартных двух доз? Это иммуноскомпрометированные лица (например, пациенты с онкозаболеваниями)", – отметил Лапий.

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Он добавил, что уже определили список состояний, с которыми люди признаются иммуноскомпрометированными и по которым им рекомендована третья доза вакцины AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, CoronaVac или Moderna.

"Ее будут вводить минимум через 28 дней после второй дозы, оптимально это сделать до третьего месяца. Но если прошло более 3 месяцев от второй дозы, например, у тех, кто привился полным курсом ранее, то они все равно смогут ее получить сейчас", – пояснил Лапий.