Дельта-штамма в организме в тысячи раз больше, чем других штаммов, – врач

Дельта штамм коронавируса сконцентрирован в верхних дыхательных путях и крови в тысячи раз больше, чем другие штаммы этого недуга. Соответственно, заболевание проходит гораздо труднее.

Об этом заявил исполняющий обязанности гендиректора Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Николай Габрикевич. Он также добавил, что инкубационный период этого варианта недуга значительно короче.

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По его словам, он длится в среднем от 3 до 7 дней – это почти наполовину меньше, чем, например, штамма Альфа.

Николай Габрикевич "У пациентов заболевание проходит тяжелее. Если апеллировать к исследованиям, то в верхних дыхательных путях его в тысячи раз больше, чем того вируса, который был еще год назад. В крови его тоже в тысячу раз больше".

Габрикевич также заявил, что среди тех, кто лечится в стационаре, попадаются единицы привитых.

"Я был в больнице Каменец-Подольского, где из 100 больных находился только 1 человек, который был привит и только одной дозой. Практически среди больных в тяжелом состоянии ни одного привитого нет", – сказал он.

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Штамм коронавируса Дельта: главное

В Украине впервые зафиксировали случаи заражения штаммом коронавируса Дельта 23 июня 2021 года. Сейчас его обнаружили в более чем 185 странах.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, штамм Дельта распространяется в два раза быстрее, чем штамм Альфа, который изначально циркулировал в Украине.

Также есть предварительные данные, что у него более тяжелое течение и после заражения в 2,6 раза растет необходимость в госпитализации.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что Дельта почти исключила три других варианта коронавируса, которые вызывают беспокойство. Их в обращении менее 1%.

Штамм Дельта вызывает лихорадку, головную боль, боль в горле и насморк, а кашель и потеря обоняния или вкуса менее распространены. Также для этого штамма характерны: нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и формирование сгустков крови, которые приводят к гибели тканей и гангрены.

Что известно о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала