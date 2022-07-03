Конго-крымская лихорадка

Вирус конго-крымской лихорадки встречается в странах Африки и Азии, на Балканах, Ближнем Востоке и южной Европе. Люди в основном заражаются этой болезнью из-за клещей или скота. Также вирус может перейти от человека к человеку при тесном контакте с кровью и другими биологическими жидкостями.

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Смертность от конго-крымской лихорадки достаточно высока — в 30% случаев смерть наступает уже после второй недели болезни, причем разные варианты патогена вызывают разную тяжесть заболевания.

Ученые исследовали следующие штаммы: "Европа-1" (596 образцов), "Африка-3" (1 образец) и совершенно новый штамм "Европа-3" (6 образцов).

В ходе исследования было установлено, что риск тяжелых клинических проявлений и смерти нового штамма выше, чем инфицирование вариантом "Европа-1". Ученые отметили необходимость тщательно изучить штамм "Европа-3", чтобы оценить его патогенность, генетическое разнообразие и географию распространения.

Всего с 1999 по 2020 год в России обнаружили 2361 случай заболевания, 94 человека умерли.

Симптомы конго-крымской лихорадки:

Заболевание начинается внезапно – с лихорадки, недомогания, раздражительности, головной боли, боли в конечностях и спине, за которыми следует тошнота, рвота и боли в брюшной полости. Лицо и шея опухают и отекают. Отмечается сухость во рту, резкий запах изо рта.

В большинстве случаев появляется сыпь, которая начинается со спины, а затем покрывает все тело. Возможно кровотечение из носа, десен, слизистой щек, желудка, матки, кишечника и легких. Увеличивается печень, возможны рвота и понос с кровью. Вакцины против конго-крымской лихорадки пока не разработаны, больным оказывается только симптоматическая помощь.

Конго-крымская лихорадка в Украине

Из названия ясно, что эта болезнь попадается и в Украине. Наиболее распространена она в юго-восточной Украине, включая, конечно, Крымский полуостров, очень редко может встречаться в лесистых районах северо-восточной Украины. В других регионах Украины ее не выявляли.