В Конго могла появиться новая смертельная болезнь: что о ней известно
В Конго госпитализировали женщину с признаками лихорадки. Эксперты подтвердили, что в стране могла появиться новая смертельно опасная болезнь.
Такое мнение высказал генеральный директор Национального института исследования биомедицины Конго Жан-Жак Муембе Тамфум. Об этом сообщили на сайте CNN.
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Неизвестное заболевание
По его словам, в городе Ингенде на западе страны госпитализировали женщину с признаками геморрагической лихорадки. Однако через несколько недель анализы так и не обнаружили у нее Эбола или любое другое известное медицине заболевание.
По мнению эксперта, женщина может быть нулевым пациентом нового патогена со смертоносностью 50 – 90% от смертности при вирусе Эбола (от вызванной этим вирусом болезни умирает примерно половина пациентов).
Каково состояние женщины
Больную женщину изолировали. Ее личность хранят в секрете, чтобы защитить ее от нападений со стороны местных жителей, а ее близким позволяют общаться с ней только через прозрачное пластиковое окошко. К этому времени все симптомы болезни уже прошли, но чем она болела, пока неизвестно. Врачи опасаются, что заболевание может вернуться.
Что известно о "болезни Х": коротко
- Жан-Жак Муембе Тамфум назвал возможное новое заболевание "болезнью X".
- Так Всемирная организация здравоохранения называет гипотетическую вспышку неизвестного ранее заболевания, которое может привести к новой пандемии.
- "Х" в названии означает ее непредсказуемость. В 2018 году ВОЗ включила "болезнь Х" в глобальный план по ускорению исследований и разработок на случай чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.
- Это означает, что ученые должны разработать универсальные рецепты по изготовлению вакцин.
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