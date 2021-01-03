В Конго госпитализировали женщину с признаками лихорадки. Эксперты подтвердили, что в стране могла появиться новая смертельно опасная болезнь.

Такое мнение высказал генеральный директор Национального института исследования биомедицины Конго Жан-Жак Муембе Тамфум. Об этом сообщили на сайте CNN.

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Неизвестное заболевание

По его словам, в городе Ингенде на западе страны госпитализировали женщину с признаками геморрагической лихорадки. Однако через несколько недель анализы так и не обнаружили у нее Эбола или любое другое известное медицине заболевание.

Справка. Жан-Жак Муембе Тамфум занимается микробиологией и новыми вирусами. В 1976 году он помог выявить лихорадку Эбола.

По мнению эксперта, женщина может быть нулевым пациентом нового патогена со смертоносностью 50 – 90% от смертности при вирусе Эбола (от вызванной этим вирусом болезни умирает примерно половина пациентов).

Каково состояние женщины

Больную женщину изолировали. Ее личность хранят в секрете, чтобы защитить ее от нападений со стороны местных жителей, а ее близким позволяют общаться с ней только через прозрачное пластиковое окошко. К этому времени все симптомы болезни уже прошли, но чем она болела, пока неизвестно. Врачи опасаются, что заболевание может вернуться.

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