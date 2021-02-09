В Конго обнаружили больную вирусом Эбола, срочно разыскивают всех контактных людей
В восточной части Демократической Республики Конго обнаружили новый случай заражения лихорадкой Эбола. Заболела женщина, которая впоследствии умерла.
Источник:ВОЗ
Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго сообщило, что новый случай заражения Эболой обнаружили в Бутембо, а именно в провинции Северное Киву. Именно там еще в июне 2020 года объявили о прекращении предыдущей вспышки.
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Женщина с симптомами, похожими на лихорадку Эбола, обратилась за помощью в местный медицинский центр. Филиал Бутембо Национального института биомедицинских исследований (INRB) подтвердил присутствие вируса в образцах.
Пациентка была женой больного, пережившего Эболу. Но сама она не смогла выдержать болезнь.
Эпидемиологи ВОЗ на местах расследуют этот случай. Специалисты уже обнаружили около 70 контактов. Также продолжается дезинфекция помещений, которые посещала пациентка.
Образцы больной отправили в главную лабораторию Национального института биомедицинских исследований в Киншасе, чтобы секвенировать геном для идентификации штамма и определения его связи с предыдущей вспышкой.
Эбола в Демократической Республике Конго: что стоит знать
- Вспышка лихорадки Эбола в ДРК длился почти 2 года и была второй по величине в мире.
- Из 3 481 больного умерли 2 299 человека. Выжить удалось 1 162 пациентам.
- Бутембо был одним из эпицентров предыдущей вспышки Эболы в восточной части ДРК. Спорадические случаи заболевания в этой местности возникают до сих пор.
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