В восточной части Демократической Республики Конго обнаружили новый случай заражения лихорадкой Эбола. Заболела женщина, которая впоследствии умерла.

Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго сообщило, что новый случай заражения Эболой обнаружили в Бутембо, а именно в провинции Северное Киву. Именно там еще в июне 2020 года объявили о прекращении предыдущей вспышки.

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Женщина с симптомами, похожими на лихорадку Эбола, обратилась за помощью в местный медицинский центр. Филиал Бутембо Национального института биомедицинских исследований (INRB) подтвердил присутствие вируса в образцах.

Пациентка была женой больного, пережившего Эболу. Но сама она не смогла выдержать болезнь.

Эпидемиологи ВОЗ на местах расследуют этот случай. Специалисты уже обнаружили около 70 контактов. Также продолжается дезинфекция помещений, которые посещала пациентка.

Образцы больной отправили в главную лабораторию Национального института биомедицинских исследований в Киншасе, чтобы секвенировать геном для идентификации штамма и определения его связи с предыдущей вспышкой.

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