Конгрессмен США подхватил COVID-19 после вакцинации препаратом PPfizer и BioNTech
В США конгрессмен Кевин Брейди заразился коронавирусом. Еще в декабре 2020 года политик получил первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech.
Вакцинация состоялась 18 декабря. Об этом член Палаты представителей США республиканец Кевин Брейди написал на своей странице в твиттере.
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Сегодня врач палаты представителей сообщил мне, что я сдал положительный тест на COVID-19, я соблюдаю карантин. В соответствии с рекомендацией я получил первую дозу вакцины Pfizer 18 декабря,
– подчеркнул Брейди.
Республиканец также добавил, что предыдущий тест на коронавирус сдавал в день Нового года. Тогда результат был отрицательным.
Вакцина Pfizer и BioNTech: что известно
- Показатели эффективности вакцины составляют 95%.
- Страны Евросоюза уже начали вакцинацию препаратом. Также уже зафиксированы первые случаи побочных случаев.
- Главным недостатком вакцины являются сложные условия хранения.
- Одна доза вакцины стоит 20 долларов.
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