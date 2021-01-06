В США конгрессмен Кевин Брейди заразился коронавирусом. Еще в декабре 2020 года политик получил первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech.

Вакцинация состоялась 18 декабря. Об этом член Палаты представителей США республиканец Кевин Брейди написал на своей странице в твиттере.

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Сегодня врач палаты представителей сообщил мне, что я сдал положительный тест на COVID-19, я соблюдаю карантин. В соответствии с рекомендацией я получил первую дозу вакцины Pfizer 18 декабря,

– подчеркнул Брейди.

Республиканец также добавил, что предыдущий тест на коронавирус сдавал в день Нового года. Тогда результат был отрицательным.

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Показатели эффективности вакцины составляют 95%.

Страны Евросоюза уже начали вакцинацию препаратом. Также уже зафиксированы первые случаи побочных случаев.

Главным недостатком вакцины являются сложные условия хранения.