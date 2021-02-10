Конкретные причины, чтобы уволиться: как не выгореть на работе
Часто решение уволиться с работы связано с сверхурочным рабочим днем, отношением руководства и ощущением, что ситуация никогда не улучшится, или другими причинами. Главное не спутать с усталостью, а увольняться с работы действительно тогда, когда на это есть причины.
Эксперт по вопросам занятости Линн Тейлор рассказала о 16 предупредительных знаках, указывающих на то, что пора двигаться дальше.
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Вам не повышают зарплату
Если вы просите прибавки третий год подряд, а вам отказывают без серьезных на то причин – это признак, что вас не ценят.
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У вас нет возможности использовать свои таланты
Вы работали с энтузиазмом и хотели применить свои навыки, однако выполняете повседневные задачи и не имеете возможности проявить себя.
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Другая работа выглядит более привлекательно
Вам становится все труднее не мечтать о других возможностях. Вы завидуете своим друзьям, которые посещают интересные профессиональные мероприятия и имеют возможность развиваться.
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Вы безуспешно пытаетесь поговорить со своим руководителем
Недовольство своей работой никуда не исчезает, несмотря на то, что вы неоднократно обсуждали свои проблемы с руководителем.
Вас засыпают ненужными задачами и вы не понимаете, что от вас в результате хотят.
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Вы выгорели
Выгорание – это не то же самое, что стресс.
В состоянии стресса вы еще пытаетесь преодолеть трудности, а при выгорании у вас полностью опускаются руки.
Вы чувствуете глубокое разочарование и безнадежность от того, что ваши усилия были напрасными.
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Ваша карьера не развивается
Вы работаете уже долгое время, но не видите перед собой никаких возможностей для карьерного роста или даже шансов для горизонтального движения внутри компании.
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В компании возможны сокращения
Возможно, в компании назревают финансовые проблемы и вы не уверены, что оставят работать именно вас.
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Вы не получаете интересных задач или проектов
Когда-то вы играли решающую роль в важных инициативах. Теперь вы только наблюдаете, как интересные задания передают другим людям.
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Вас не приглашают на ключевые встречи
За закрытыми дверями собираются люди, которые обсуждают проекты, которые непосредственно влияют на вас, и у вас есть что сказать. Но вас туда не приглашают.
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Вам не хочется выходить на работу
Если вы дошли до того момента, когда боитесь или прилагаете значительные усилия, чтобы прийти в офис, время увольняться.
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Вы считаете минуты до окончания рабочего дня
Вы чувствуете, что ваши рабочие дни бесконечны. Вы находитесь в постоянном режиме обратного отсчета, ожидая возможности вернуться домой.
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Вам не нравится говорить о работе в социальных сетях
Вы меняете тему, когда знакомые спрашивают вас о работе. Вы предпочитаете поговорить о чем-нибудь, но только не о работе.
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Кажется, руководитель игнорирует вас
Вы каждое утро здороваетесь с боссом при встрече в офисе, но в ответ – никакой реакции. Вас как бы не существует.
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Вы не разделяете ценности компании
Вам некомфортно, когда вы думаете о ценностях, культуре или направление бизнеса компании. Они не соответствуют вашей собственной философии или убеждениям.
Если вы замечаете эти знаки, возможно, пора увольняться.
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