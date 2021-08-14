"Конспирологические теории": США обвинили Россию и Китай в распространении фейков о COVID-19

США обвинили Россию и Китай за то, что они могли распространять фейки о коронавирусе. Так, по их мнению, они "подогревали конспирологические теории, связанные с пандемией".

Как говорится в заявлении министерства, противники США активизировали попытки запугать общество. А также они хотят "посеять раздор".

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Вместе с тем обвинили не только Россию и Китай. В США выразили обеспокоенность и из-за иранских СМИ.

Например, российские, китайские и иранские СМИ, связанные с правительством, неоднократно усиливали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин,

– подчеркнули в сообщении.

В России, конечно же, такие упреки называют "ерундой".

Кроме этого, в некоторых случаях усиливаются и призывы к насилию, направленные против лиц азиатского происхождения.

В Китае придумывают экспертов

Ярким примером этого является то, что, например, китайские государственные СМИ спокойно ссылаются на источник, по имени Уилсон Эдвардс. Говорят, что это ведущий швейцарский биолог. Впрочем, посольство Швейцарии публично заявило, что Эдвардса вообще не существует в природе.

"Похоже, что Эдвардс – это изобретение незначительной китайской пропаганды, которую впоследствии скопировали другие. Эта практика, к сожалению, распространена в экосистеме государственных СМИ", – говорится в издании FP.