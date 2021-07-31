Контрацепция с подогревом для мужчин: ученые разрабатывают новый противозачаточный препарат

У мужчин есть очень ограниченные варианты контрацепции. Наиболее распространенным способом защиты от нежелательной беременности является презерватив, а наиболее радикальным и необратимым – вазэктомия.

Так, ученые из США стремились разработать долгосрочный вариант контрацепции, действие которого, по необходимости, можно будет отменить в любой момент. Они разработали мужскую контрацепцию с подогревом для временной остановки сперматогенеза.

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Как работает такое средство

Повышенная температура в паховой области может снизить количество и качество сперматозоидов. Поэтому, ученые разработали наночастицы оксида железа, покрытые лимонной кислотой, которые можно нагреть и с помощью магнитного поля доставить до яичек.

Короткий и слабый нагрев яичек наночастицами позволяет на время полностью прекратить выработку здоровой спермы. Препарат обладает двумя ключевыми преимуществами – безопасностью, а также поворотным механизмом действия – мужчина всегда может отменить лекарство и зачать ребенка.

Нагрев временно подавляет сперматогенез, постепенно возвращая его на прежний уровень,

– заверили ученые.

Как экспериментировали на мышах

Это подтвердили эксперименты на самцах мышей. Им вводили через кровь наночастицы. Однако лечение было нетоксичным, а вещества постепенно выводились из организма, что не помешало животным.

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По мнению ученых, эти результаты открывают новые возможности для создания безопасной, эффективной и долгосрочной мужской контрацепции. "Мужские таблетки" все еще разрабатывают и испытывают, а результаты доклинических экспериментов это подтверждают.