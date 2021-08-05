Что такое барорецепторы и какова их роль

Барорецепторы можно сравнить с особыми сенсорами, которые реагируют на изменения артериального давления и при необходимости регулируют уровень гормонов, чтобы держать его под контролем. Ученые подозревали, что барорецепторы располагаются в специализированных клетках почек, которые вырабатывают ренин, однако до сих пор не имели веских доказательств.

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Ученые из Виргинского университета обнаружили, что барорецепторы присутствуют в рениновых клетках, а также смогли определить механизм их работы.

Важные открытия ученых:

Эксперименты показали, что в условиях давления внутри клеток происходят изменения и в результате снижается активность гена Ren1.

Когда барорецепторы обнаруживают высокое кровяное давление (гипертонию), это ограничивает активность Ren1. Низкое артериальное давление (гипотония), наоборот, ее повышает.

Этот механизм жизненно важен для функции организма, чтобы поддерживать нормальное артериальное давление. Через 60 лет мы, наконец, понимаем, как это происходит и почему,

– отметили авторы.

Перспектива – контроль гипертонии

Теперь ученые планируют применить новые данные для контроля состояний, которые связаны с гипертонией.

Кроме того, им еще предстоит изучить механизм и сигнальные пути, ассоциированные с барорецепторами, чтобы разработать эффективные методы лечения высокого артериального давления – главной причины развития сердечно-сосудистых заболеваний.