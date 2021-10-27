Первые испытания успешны
В частности, лечение, которое проводили на грызунах, показало высокую эффективность лечения сывороткой. Ученые использовали трехмерный шипованый белок SARS-COV-2 для иммунизации лошадей, а далее разработали коктейль антител.
Внимание Недостаток йода и лишний вес: неочевидные причины, которые мешают похудеть
Мы смогли разработать коктейль из очищенных фрагментов IgG, которые демонстрируют очень высокую нейтрализующее активность,
– пояснила одна из авторов исследования.
Преимущество терапии – доступность
Это может быть полезным контрмерой против COVID-19. Преимуществом является доступность терапии, ведь этот коктейль можно производить на предприятиях по производству лошадиной сыворотки по всему миру.
Главный результат исследования заключается в том, что антитела к гипериммунным глобулинам лошадей, разработанные против спаечного белка предкового SARS-CoV-2, обладают сильным нейтрализующим действием против новых вариантов вируса,
– подчеркнули ученые.
Детали испытаний
- В бразильском исследовании ученые использовали рекомбинантный трехмерный гликопротеин (S) для иммунизации лошадей и выработки гипериммунных глобулинов против SARS-CoV-2.
- После разработки концентрата группа провела контрольные испытания на хомяках, давая животным инъекции.
Результаты показали способность лечения снижать вирусную нагрузку в легочных тканях и улучшать клинические условия подопытных животных, что проявлялось в увеличении веса.
Следующим шагом ученых является проведение 1 и 2 фазы клинических испытаний на людях. Протокол испытания уже одобрил бразильский национальный комитет по вопросам этики.
В ходе клинического испытания будут изучены все аспекты безопасности, а также продолжительность госпитализации и вирусная нагрузка.