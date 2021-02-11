В Великобритании руководство больницы при университетах Брайтона и Сассекса установило новую лексику для описания пациентов. Она гендерно нейтральная.

В первую очередь изменилось название родильного отделения – "Maternity services department" заменили на "Perinatal services". Слово "материнство" решили убрать, поскольку оно привязывает роды только к женскому полу.

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Какие еще термины заменили: примеры

Грудное молоко, к примеру, нужно называть "человеческим молоком" или "молоком кормящего родителя".

Также руководство рекомендует заменить и другие термины. Например, кормление грудью лучше называть "кормление грудной клеткой".

Употребление слова "мать" предлагают заменить на "мать или человек".

А вместо отца или мужа лучше употреблять "второй биологический родитель" или "со-родитель".

Новую лексику будут использовать в текстах рассылок больницы, на сайте учреждения, в соцсетях, а еще в документах и на официальных встречах.

Мы хотим, чтобы наш лексикон включал всех, кто пользуется услугами больницы. То есть не только женщин, но и трансгендеров или небинарных людей,

– сообщило руководство больницы.

Между тем во время общения с пациентами врачи не должны использовать новую лексику. Но они могут употреблять специальные термины по желанию человека.

Представители местного ЛГБТК-сообщества положительно отреагировали на эту новость. Они надеются, что на такие шаги пойдут и другие учреждения Великобритании.