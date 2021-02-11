"Кормление грудной клеткой": британская больница перешла на гендерно нейтральные термины
В Великобритании руководство больницы при университетах Брайтона и Сассекса установило новую лексику для описания пациентов. Она гендерно нейтральная.
Источник:The Times
В первую очередь изменилось название родильного отделения – "Maternity services department" заменили на "Perinatal services". Слово "материнство" решили убрать, поскольку оно привязывает роды только к женскому полу.
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Какие еще термины заменили: примеры
- Грудное молоко, к примеру, нужно называть "человеческим молоком" или "молоком кормящего родителя".
- Также руководство рекомендует заменить и другие термины. Например, кормление грудью лучше называть "кормление грудной клеткой".
- Употребление слова "мать" предлагают заменить на "мать или человек".
- А вместо отца или мужа лучше употреблять "второй биологический родитель" или "со-родитель".
Новую лексику будут использовать в текстах рассылок больницы, на сайте учреждения, в соцсетях, а еще в документах и на официальных встречах.
Мы хотим, чтобы наш лексикон включал всех, кто пользуется услугами больницы. То есть не только женщин, но и трансгендеров или небинарных людей,
– сообщило руководство больницы.
Между тем во время общения с пациентами врачи не должны использовать новую лексику. Но они могут употреблять специальные термины по желанию человека.
Представители местного ЛГБТК-сообщества положительно отреагировали на эту новость. Они надеются, что на такие шаги пойдут и другие учреждения Великобритании.
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