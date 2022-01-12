Кормление грудным молоком снижает риск смерти от сердечно-сосудистых болезней

Уже известно, что женщины, которые кормят малышей грудным молоком, имеют более низкий риск рака груди, яичников и диабета второго типа. Новая работа показывает, что аналогичный эффект наблюдается и против других болезней.

Исследователи из Австрии и Великобритании проанализировали все крупные исследования смертности среди молодых мам от сердечно-сосудистых заболеваний. В результате оказалось, что риск получить ССЗ и умереть от них значительно ниже у кормящих грудью женщин, чем у их ровесниц, которые никогда этого не делали.

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Ученые проанализировали информацию по 1,19 миллиона рожавших женщин. Средний возраст участниц на момент окончания учета данных составил 51,3 года.

Важная статистика участниц:

Средний возраст первых родов был 24,6 года, а среднее число родов – 2,3.

82% женщин отметили, что кормили детей грудным молоком. Средняя продолжительность грудного вскармливания составляла 15,6 месяцев.

За время наблюдений после родов у женщин выявили свыше 100 тысяч случаев сердечно-сосудистых заболеваний, 10 766 умерли по этой причине.

Результаты исследования

Сгруппировав в возрастные группы тех женщин, которые кормили грудью, и разделив их на различные факторы риска по привычкам и стилю жизни, авторы работы выяснили, что женщины, которые кормили грудью, сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 11% реже по сравнению с теми, которые не делали этого.

При этом риск смерти от таких болезней у них оказался на 17% ниже: то есть даже в случае, если заболевание все же наступало, к летальному исходу оно приводило не так часто.

Продолжительность вскармливания тоже имеет значение

Интересно, что, вероятность смерти от ССЗ была самой низкой у женщин, которые кормили долго – 12 месяцев и больше. Те, кто кормил меньше 12 месяцев, все же чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний.

Механизм этого явления не слишком понятен. Однако известно, что при кормлении грудью у женщин выделяется окситоцин. С этим гормоном связывают снижение кровотечения после родов, более быстрое уменьшение размеров матки до стандартных и целый ряд других процессов. Возможно, он как-то коррелирует и с меньшей вероятностью развития рака груди и яичников у кормящих женщин – причем риск остается сниженным на протяжении всей жизни.

Следует отметить, что авторы работы не включили в нее женщин, которые вообще не имели детей.