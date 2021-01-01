Королева Дании вакцинировалась от COVID-19: что известно
Королеву Дании Маргрете II вакцинировали от коронавируса. Это сделали несмотря на то, что она не входит в список лиц, подпадающих под первоочередную вакцинацию.
Это произошло в пятницу, 1 января. О прививке сообщили на сайте DR.
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Почему королеву решили вакцинировать
80-летней королеве предложили вакцинироваться из-за того, что в ее возрасте COVID-19 с большим риском может вызвать осложнения. Еще одной причиной является то, что она по своим должностным функциям встречается с большим количеством людей.
Кого прививают в первую очередь
В первую очередь в Дании вакцинируют:
- жителей домов престарелых и персонал;
- лиц старше 65 лет, получающих дома помощь от социальных служб;
- лиц от 85 лет.
Но журналисты отмечают, что жители Дании в целом одобряют то, что королева, как первое лицо государства, получила вакцину одной из первых.
Коронавирус в Дании: что известно
- Дания, вместе со всеми странами-членами Европейского Союза, начала вакцинацию от коронавируса 27 декабря.
- В середине декабря власти Дании объявили, что на Рождество и Новый год в стране будут введены жесткие ограничения, чтобы остановить распространение эпидемии коронавируса COVID-19. Локдаун продлили до 17 января.
- По состоянию на 1 января 2021 года, в Дании заболели COVID-19 165 930 человек. Из них – 1 322 умерли, 130 818 – выздоровели.
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