Королеву Дании Маргрете II вакцинировали от коронавируса. Это сделали несмотря на то, что она не входит в список лиц, подпадающих под первоочередную вакцинацию.

Это произошло в пятницу, 1 января. О прививке сообщили на сайте DR.

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Почему королеву решили вакцинировать

80-летней королеве предложили вакцинироваться из-за того, что в ее возрасте COVID-19 с большим риском может вызвать осложнения. Еще одной причиной является то, что она по своим должностным функциям встречается с большим количеством людей.

Кого прививают в первую очередь

В первую очередь в Дании вакцинируют:

жителей домов престарелых и персонал;

лиц старше 65 лет, получающих дома помощь от социальных служб;

лиц от 85 лет.

Но журналисты отмечают, что жители Дании в целом одобряют то, что королева, как первое лицо государства, получила вакцину одной из первых.

Отметим! В датской королевской семье уже были случаи заражения коронавирусом. В середине декабря болел внук королевы, принц Кристиан. У других членов семьи тесты оказались отрицательными. Рождество они праздновали вместе.

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