Случаи коронавируса, зафиксированные в США в декабре 2019 года, были редкими и спорадическими. Но они не распространились массово до конца февраля 2020 года.

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В CDC подчеркнули, что эти результаты еще раз указывают на необходимость сотрудничества стран при обнаружении новых вирусов.

Неизвестная пневмония, которая позже получила название COVID-19, вспыхнула в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Официально перевым больным в США стал путешественник, житель штата Вашингтон, который вернулся из Уханя 15 января и обратился в клинику 19 января.

Официальные представители CDC сначала заявили, что искра, которая вызвала вспышку болезни в США, появилась в течение трехнедельного окна с середины января до начала февраля. Но с тех пор исследования, в том числе и те, которые проводили CDC, показали, что небольшие вспышки происходили и раньше.

Исследование, опубликованное CDC в декабре 2020 года, показало, что некоторые американцы заболели в середине декабря 2019 года. Тогда было проанализировано 7000 образцов из донорской крови Американского Красного Креста.

Последнее исследование провели специалисты из Национального института здравоохранения. Они проанализировали образцы крови более 24 тысяч человек по всей стране, собранные в первые три месяца 2020 году в рамках долгосрочного исследования под названием "Все мы", целью которого было изучение здоровья 1 миллиона американцев.

Какие тайны раскрыло последнее исследование

Как и CDC, эти исследователи искали в крови следы SARS-Cov-2 – антитела, которые вырабатываются через несколько недель после инфицирования.

Результаты показали, что 7 участников исследования (трое из Иллинойса и по одному из Массачусетса, Миссисипи, Пенсильвании и Висконсина) были инфицированы перед тем, как эти штаты зарегистрировали первый случай COVID-19.

Один из больных в Иллинойсе заразился еще накануне Рождества.

Хотя вполне вероятно, что вирус занесли в Соединенные Штаты гораздо раньше, чем обычно принято считать, это не значит, что это достаточно веское доказательство, чтобы менять мнение об этом (появлении коронавируса – 24 канал),

– сказал специалист по динамике заболеваний из Гарварда Уильям Хенедж.

Ученые еще не связались с участниками исследования, чтобы узнать, выезжали ли они из США до инфицирования.